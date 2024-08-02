6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Kaza, Küçük Melen Köprüsü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Sakarya’dan Bolu istikametine seyir halinde olan otomobil, bir başka araçla çarpışarak maddi hasarlı kazaya neden oldu. Kazayı fark etmeyen 4 araç daha birbirlerine çarparak durabildi.
Ankara istikameti trafiğe kapanırken, araçlarda bulunan toplam 4 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan kaza alanı havadan dron ile görüntülendi.
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