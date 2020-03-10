6 aylık kardeşini balkondan düşürdü

İstanbul'da dört yaşındaki bir çocuk, altı aylık kardeşini balkondan aşağıya düşürdü. Ağır yaralanan bebek yoğun bakıma alınırken annesi hakkında "taksirle yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

NTV - İHA 10.03.2020 - 16:01 | Son Güncelleme : 10.03.2020 - 16:05

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Avcılar, Gümüşpala mahallesi’nde binanın 3’üncü katında oturan iki çocuklu ailenin 4 yaşındaki oğlu, evdeki bazı eşyaları balkondan attı.

Anne, sokağa atılan mutfak eşyalarını almak için 6 aylık bebeğini koltuğun üzerinde bırakarak aşağı indi. 4 yaşındaki çocuk 6 aylık kardeşini belinden tutarak, balkona çıkardı.

Ayşe Y. oğlunun attığı mutfak eşyalarını toplarken, balkondaki taburenin üzerine çıkan küçük çocuğun kucağında 6 aylık kardeşini görenler bağırarak onu uyardı.

Anne Ayşe Y. de bağırarak kardeşini içeri götürmesini isterken, çocuk kardeşini tutamadı. Bebeğinin yanına düştüğünü gören anne sinir krizi geçirdi.

6 aylık bebek hemen hastaneye kaldırlıdı. Ağır yaralanan bebek yoğun bakıma alındı.

Anne hakkında 'taksirle yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı.

Çevredeki vatandaşlar ise konuyla ilgili olarak A.C.Y.'nin genelde her şeyi aşağıya attığını söyleyerek kardeşini de bilmeden aşağıya atmış olabileceğini iddia etti.

Olayla ilgili polis ekipleri çok yönlü incelemelerini sürdürüyor.

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