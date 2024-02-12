6 ayrı adreste hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Battalgazi ilçesinde 6 ayrı adreste gerçekleşen hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatan polis ekipleri olayları 38 yaşındaki M.K.’nın gerçekleştirdiğini tespit etti.
Kimliği belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatan ekipler, M.K.’yı yakalayarak gözaltına alırken, zanlının ikametinde yapılan aramalarda çaldıkları eşyalar ele geçirildi.
Gözaltında tutulan M.K.’nın polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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