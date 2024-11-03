6 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
Antalya'da piyasa değeri 2 milyon 100 bin TL olan 6 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.
Antalya'da jandarma ekiplerinin yol uygulaması sırasında durdurulan 2 araçta piyasa değeri 2 milyon 100 bin TL olan 6 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa Çumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile ilçe jandarma komutanlığı tarafından yapılan yol emniyet ve uygulaması esnasında durdurulan 2 araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 100 bin TL olan 6 Litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.
Olayla ilgili adli ve ve idari işlem başlatıldı.
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