6 çocuk babası KKKA'dan öldü

Sivas'ta 6 çocuk babası 70 yaşındaki Azimet Yıldız, vücuduna kene yapılması sonrasında hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı 04.06.2020 - 10:08 | Son Güncelleme : 04.06.2020 - 10:24

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Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

Hafik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde yaşayan 6 çocuk babası Azimet Yıldız (70), vücuduna yapışan keneyi çıkarttı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Yıldız, Hafik İlçe Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yıldız, anestezi yoğun bakım servisinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yıldız'ın cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

YOZGAT'TA 3 ÖLÜM

Dün de Yozgat'ta bir kişi kene nedeniyle hayatını kaybetmişti. Şehirde, bu ölümle beraber 2020'de kene nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

KENE İÇİN NASIL ÖNLEM ALINMALI

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