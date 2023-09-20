6 düzensiz göçmen yakalandı: Organizatörlerle kişi başı 3 bin euroya anlaşmışlar

Olay bugün saat 20.00 sıralarında Kuştur mevkiinde bulunan Adagöl Mesire Alanı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Adagöl'de piknik yapan vatandaşlar, mesire alanının denize kıyısı olan bölümündeki kayalıklarda şüpheli davranışlar sergileyen 6 kişiyi fark etmeleri üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekiplerini karşılarında gören düzensiz göçmenler kaçmaya başladı. Bu sırada düzensiz göçmenlerden biri kayalıklardan yuvarlanarak yaralandı. Sol omzunda kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde de sıyrıklar oluşan düzensiz göçmen ambulansla hastaneye kaldırılırken diğerleri gözaltına alındı.

Geçici kimlik belgesiyle İzmir'de yaşadıkları belirlenen düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmek için organizatörlerle kişi başı 3 bin euroya anlaştıkları öğrenildi.

Düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne gönderilecek.