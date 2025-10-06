6 Ekim ücretsiz konser programı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İBB ), İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını kutluyor. Gün boyu sürecek konserlerin yanı sıra, çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler de düzenlenecek. Artİstanbul Feshane’de düzenlenecek olan kutlamalarda; ücretsiz konserler, söyleşiler ve atölyeler yer alacak. Kutlamaların finalinde Gece Yolcuları ve Manuş Baba sahne alacak.

İBB’den yapılan açıklamada, "İstanbul’un Kurtuluşu’nun 102. Yılı Coşkusu Artİstanbul Feshane’de!



İstanbul’un kurtuluşunu hep birlikte kutluyoruz; 6 Ekim’de Artİstanbul Feshane’de, bu anlamlı günün gecesinde tüm İstanbulluları, Gece Yolcuları ve Manuş Baba konserlerinde müziğin ve birlikteliğin gücünü paylaşmaya davet ediyoruz.



Ücretsiz biletlerinizi İstanbul Senin uygulamasından temin edebilirsiniz. " ifadelerine yer verildi.