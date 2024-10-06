6 Ekim'de (bugün) toplu taşıma (Marmaray, metro, İETT) ücretsiz mi? İETT'den toplu taşıma açıklaması
6 Ekim tarihi her yıl İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu olarak kutlanıyor. Şehrin dört bir yanında İstanbul'un kurtuluşunun 101. yılı kutlanırken, vatandaşlar bu etkinliklere toplu taşıma araçlarını kullanarak ücretsiz olarak ulaşabilecek. İBB tarafından yapılan açıklamayla ücretsiz ulaşım uygulamasının ayrıntıları paylaşıldı.
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 6 Ekim Pazar günü birçok toplu taşıma aracı ücretsiz hizmet verecek. Yolculuk yapacak olan veya etkinliklere katılacak olan vatandaşla metro, metrobüs, otobüs gibi araçlardan ücretsiz faydalanabilecek.
İETT'den yapılan açıklamada;
"6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu dolaysıyla toplu ulaşım ücretsiz olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla 6 Ekim 2024 Pazar günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.
*Adalar elektrikli hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları,139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir." denildi.
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