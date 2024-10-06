6 Ekim'de (bugün) toplu taşıma (Marmaray, metro, İETT) ücretsiz mi? İETT'den toplu taşıma açıklaması

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 6 Ekim Pazar günü birçok toplu taşıma aracı ücretsiz hizmet verecek. Yolculuk yapacak olan veya etkinliklere katılacak olan vatandaşla metro, metrobüs, otobüs gibi araçlardan ücretsiz faydalanabilecek.

