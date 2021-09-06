6 Eylül 2021 corona virüs tablosu: 271 can kaybı, 20 bin 962 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Sağlık Bakanlığı 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 164 Covid-19 testi yapıldı, 20 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 327 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,47, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 62,23 olarak gerçekleşti.



Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 97 milyon 981 bin 595'e yükseldi. Covid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 868 bin 298 doz uygulandı.



En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Amasya, Kilis, Aydın, Yalova, Kırklareli ve Balıkesir olarak açıklandı.



En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt, Bitlis ve Siirt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA: NİHAİ ÇÖZÜM AŞI



Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 20 bin 962 ve yeni can kaybının 271 olduğuna işaret ederek "Okullar açıldı. Büyük şehirlere dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli. Nihai çözüm aşı. Aşılarımızı tamamladığımız zaman Covid-19'a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız" dedi.



Corona virüs salgınına dair her şey ntv.com.tr’de





GÜN GÜN CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ