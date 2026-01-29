6 Eylül Ekspresi raydan çıktı

Bandırma-İzmir seferini yapan 6 Eylül Ekspresi'nin lokomotifi ile bir vagonu, Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Kocabıyıklar Mahallesi'nde toprak kayması nedeniyle raydan çıktı.

Olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trenin 150 yolcusu, bölgeye sevk edilen otobüslerle nakledildi. Lokomotif ve vagonların en yakın istasyona çekilmesi için çalışma başlatıldı.