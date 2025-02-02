6 gezegenin yan yana sıralanması Bitlis'te görüntülendi

Bitlis'te uzay severler, 6 gezegenin dizilimini görüntülemek için eksi 10 dereceyi bulan sıcaklıkta teleskoplarının başına geçti.

6 gezegenin yan yana sıralanması Bitlis'te görüntülendi

Yıllar sonra ilk kez Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars aynı hat üzerinde hizalandı. Doğa gözlemleri ve astrofotoğrafi çalışmaları yapan Dr. Cihan Önen, nadir rastlanan doğa olayını görüntüledi.

6 gezegenin yan yana sıralanması Bitlis'te görüntülendi - 1

2025 yılının Ocak ayı sonları ve Şubat ayının ilk haftalarının gezegen gözlemleri için uzay severlere kaçırılmayacak fırsatlar sunduğunu belirten Önen, şu ifadeleri kullandı:

"Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olmak üzere bu altı gezegen akşamın ilk saatlerinde gökyüzünde görünmektedir. Merkür hariç, diğer gezegenleri gözlemleme fırsatımız oldu. Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, çıplak gözle karanlık bir ortamda parlak bir nokta gibi görünürken, Uranüs ve Neptün için dürbün veya teleskop gibi optik cihazlara ihtiyaç duyulmaktadır. Karanlık çöktükten sonra, özellikle ilk saatlerde gezegenleri gözlemleme şansımız daha yüksek oldu. severler olarak, bu muazzam gök olayını kaçırmamak için dürbün ve diğer optik cihazlara sarılıp eksi 10 dereceyi bulan sıcaklıkta bu yılın göz kamaştırıcı gökyüzü olayına tanıklık ettik" dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

ABD'de askeri helikopter ile yolcu uçağı çarpıştı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...