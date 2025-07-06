6 gün çöl sıcağı

Türkiye 6 gün boyunca aşırı sıcakların etkisinde kalacak. Yeni haftada hava çok daha sıcak olacak. Rüzgarlar hafifleyecek, termometreler gölgede 40'ları görecek.

6 gün çöl sıcağı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre bugün Erzurum’un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunda sağanak yağış görülecek. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.

YENİ HAFTA DAHA DA SICAK OLACAK

Bugün tüm yurtta 2 ila 5 derece artacağı tahmin edilen hava sıcaklıkları yeni haftada daha da artacak.

6 gün boyunca aşırı sıcaklar etkili oacak. Rüzgarlar hafifleyecek, termometreler gölgede 40'ları görecek.

6 gün çöl sıcağı - 1

EGE ÇOK SICAK

Bugün bazı merkezlerde hava sıcaklıkları şöyle olacak: 

İstanbul: 33

İzmir: 35

Aydın: 40

Manisa: 40

Ankara: 33

Antalya: 34

Adana: 37

Edirne: 37

Şanlıurfa: 37

Diyarbakır: 37

Trabzon: 24

Kars: 22

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