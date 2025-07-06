6 gün çöl sıcağı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre bugün Erzurum’un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.



Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunda sağanak yağış görülecek. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.



YENİ HAFTA DAHA DA SICAK OLACAK



Bugün tüm yurtta 2 ila 5 derece artacağı tahmin edilen hava sıcaklıkları yeni haftada daha da artacak.



6 gün boyunca aşırı sıcaklar etkili oacak. Rüzgarlar hafifleyecek, termometreler gölgede 40'ları görecek.