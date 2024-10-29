6 gündür kayıp olan çocuk bulundu

Hatay Valliliği'nin açıklamasına göre, 23 Ekim'de hakkında kayıp ilanı olan A.F'nin bulunması için çalışma başlatıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma kapsamında, A.F'nin, Numune Mahallesi'nde 9 ayrı suçtan kaydı bulunan S.C.G'nin yanında olduğunu tespit etti.



Adrese düzenlenen operasyonda S.C.G. yakalandı, evde bulunan A.F. de Çocuk Büro Amirliği ekiplerince alındı.

