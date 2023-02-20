6 il için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz bölgesi için sarı kodlu uyarıda bulundu. Batı Karadeniz'de kuvvetli kar yağışı beklenirken Doğu Karadeniz'de ise çığ tehlikesi bekleniyor. İşte Türkiye genelinde beklenen hava durumu...

6 il için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak)

Meteoroloji, 20 Şubat 2023 Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir, Antalya’nın doğu kıyıları, Van'nın batısı, Nevşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Adana, Hatay, Osmaniye, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KAR GELİYOR

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya çevreleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DONA DİKKAT!

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

SARI KODLU UYARI

Öte yandan kuvvetli kar yağışı beklenen, Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

6 il için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak) - 1

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