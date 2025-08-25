6 il merkezli 643 milyon TL'lik operasyon: 20 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 6 ilde elebaşılığını H.Y.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyonun ayrıntıları paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 643 milyon TL para hareketliliği bulunan ve elebaşının da içerisinde bulunduğu 20 şüphelinin yakaladığını bildirdi.

11'İ TUTUKLANDI

Operasyonda yakalanan 20 şüpheliden 11'inin tutuklandığını belirten Yerlikaya, 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını söyledi.

"CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO KAYDA ALDILAR"

"Şüphelilerin 325 vatandaşımızı mağdur ettiği tespit edildi ve 472 adet Banka Hesabına bloke konuldu." diyen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sinop İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Sinop merkezli Mersin, Adana, Elazığ, Gaziantep ve Hatay’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlarımıza ait cinsel içerikli video ve görüntüleri kayda aldıkları,

Mağdur vatandaşlarımız ile sosyal medya uygulamaları üzerinden iletişime geçip, kendilerini avukat olarak tanıtarak önceden belirledikleri banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri,

Bu yöntemle elde ettikleri haksız kazancı kripto hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı."