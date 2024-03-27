6 ilde büyük göçmen kaçaklığı operasyonu: 881 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla ve Van'da 4 gün süren "Kalkan-17" operasyonları düzenlendiğini belirtti.



Operasyonda 44 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 881 düzensiz göçmenin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 15'i tutuklandı, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri sürüyor. Ayrıca operasyonlar sonucu düzensiz göçmenlerin arasına karışarak sınırı geçmeye çalışan 4 bölücü terör örgütü mensubu ve 2 FETÖ şüphelisi yakalandı. Operasyonlar sonucu: ruhsatsız tabanca, AK-47 piyade tüfeği, 24 adet araç, 1 adet sürat teknesi, çok miktarda Türk Lirası, döviz ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Yakalanan düzensiz göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi." dedi.



"İNSAN TACİRLERİNE ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"



Operasyonları gerçekleştiren jandarma ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

