6 ilde DAEŞ operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

6 ilde DAEŞ operasyonu: 8 gözaltı

'da jandarma ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 8 şüphelinin saklandıkları adresler tespit edildi.

Ekiplerce Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Bolu'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 10 dijital materyal ele geçirildi.

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