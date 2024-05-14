6 ilde DAEŞ operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu belirlenen 8 şüphelinin saklandıkları adresler tespit edildi.
Ekiplerce Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Bolu'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 10 dijital materyal ele geçirildi.
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