6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı

Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı

'de polis ekiplerince yapılan sanal devriyeler sonucunda; internet sitesi üzerinden üye olup, sisteme dahil olan kişilerin kendilerine verilen görevleri tamamladıkça kazanç elde edilecekleri vaadiyle dolandırıldıkları tespit edildi.

Toplam 335 bin 169 TL dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 7 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Şüpheliler Mersin, Kayseri, İstanbul, Antalya, Kırklareli ve Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, suç unsuru olan çok sayıda dijital materyal ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

TÜRKİYE HABERLERİ

“Görevi tamamla, para kazan” tuzağı: 7 kişi tutuklandı

“Görevi tamamla, para kazan” tuzağı: 7 kişi tutuklandı

Kabatepe-Gökçeada feribot hattına 16 ek sefer

Kabatepe-Gökçeada feribot hattına 16 ek sefer

Bolu Tüneli ne zaman açılacak? Tarih belli oldu

Bolu Tüneli ne zaman açılacak? Tarih belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Edirne'de 15 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 15 kaçak göçmen yakalandı

Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...