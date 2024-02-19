6 ilde eş zamanlı operasyon: Interpol tarafından aranan 23 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya, 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-43” operasyonlarında 12 ülke tarafından Interpol’ün kırmızı bülten, yeşil bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 23 kişinin yakalandığını duyurdu.

6 ilde eş zamanlı operasyon: Interpol tarafından aranan 23 şüpheli yakalandı

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Interpol Europol Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Van’da “Kafes-43” isimli operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kore, Irak, İran, İsviçre, Kazakistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan ve Ürdün tarafından Interpol'ün kırmızı bülteni, yeşil bülteni ve difüzyon mesajı ile aranan 23 şüpheli yakalandı.

6 ilde eş zamanlı operasyon: Interpol tarafından aranan 23 şüpheli yakalandı - 1

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; adam öldürme, terör suçları, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, kara para aklama, suç örgütlerine üye olma, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından arandığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Interpol tarafından aranan ve emniyetimizin yaptığı titiz incelemelerden sonra ülkemizde olduğu belirlenen 23 kişinin tamamı yakalandı. Emniyet güçlerimiz taramalarına devam ediyor. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız.” dedi.

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