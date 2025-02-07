6 ilde FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

İzmir merkezli 6 ilde, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

6 ilde FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, 'nün "askeri mahrem yapılanması" içinde oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 Şubat'ta, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik İzmir, Ankara, Aydın, Hatay, Tokat ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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