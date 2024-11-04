6 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Konya merkezli 6 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

6 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
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Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından /PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli tespit edildi.

Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Konya merkezli Kahramanmaraş, Kocaeli, İstanbul, Bingöl ve Malatya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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