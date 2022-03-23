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6 ilde 'hayali ihracat' operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, hayali ihracat yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 14 şüpheliden 11'i yakalandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.03.2022 - 09:14

6 ilde 'hayali ihracat' operasyonu: 11 gözaltı
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, farklı ülkelere ihracat yapan 5 şirketin 290 işleminde rakamların gerçeğin çok üzerinde gösterildiği tespit edildi.

Mevcut yöntemle devleti 32 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin merkezli 6 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 11'i yakalandı.

İş yerleri ve evlerde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital malzeme ve belgeye de el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 3 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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