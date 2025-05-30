6 ilde operasyon: 23 kişi yakalandı

"6 İlde düzenlediğimiz operasyonlarda 11 ülke tarafından haklarında INTERPOL’ün Kırmızı Bülten (13 kişi) Mavi Bülten(1 kişi) ve Difüzyon Mesajı (9 kişi) (Kırmızı bülten işlemleri başlatılanlar için Acil Yakalama Mesajı) ile aranan toplam 23 şüpheliyi yakaladık.

Bakanı Yerlikaya, operasyonlarda, 11 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 13 kişinin, mavi bültenle aranan bir kişinin ve difüzyon mesajıyla aranan 9 kişinin aralarında olduğu 23 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İnterpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Antalya, Aydın, İstanbul, Muğla, İzmir ve Bursa olmak üzere 6 ilde;

Almanya, Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak, Cezayir, ABD, Kazakistan, Arnavutluk ve Tacikistan olmak üzere toplam 11 ülke tarafından İnterpol Kırmızı Bülten, Difüzyon mesajı ve Mavi Bülten ile aranma kaydı bulunan;

Yabancı uyruklu; C.M.O., A.L., K.Y., U.I., E.A., A.T., G.G.M., M.A., H.D., R.A., O.K.E., S.B., S.A.M.A., A.S., M.R.S., A.K., A.M., A.K., M.M.N., D.M., F.A.D., Ö.B. ve D.P. isimli şahıslar yakalandı.

