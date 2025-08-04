6 ilde operasyon: Hesaplarında 1 milyar liralık işlem hacmi varmış!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Nitelikli Dolandırıcılık, Bilişim Sistemine Girme ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 1 milyar liralık işlem hacmi bulunan 44 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

6 ilde operasyon: Hesaplarında 1 milyar liralık işlem hacmi varmış!

Yasa dışı bahisin önlemesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İçişleri Bakanı , son bir hafta “Nitelikli , Bilişim Sistemine Girme ve ” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

6 ilde düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 1 milyar TL’lik işlem hacmi bulunan 44 şüphelinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, "Şüphelilerin; sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden 'kripto borsasında para kazanma' ilanıyla vatandaşlarımızı dolandırdıkları, sosyal medya platformları üzerinden sahte ürün satış ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini ele geçirdikleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya platformlarında reklam yaptıkları tespit edildi." dedi.

24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 24'ü tutuklanırken 12'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Yerlikaya, paylaşımında "Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz!" ifadelerini kullandı.

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