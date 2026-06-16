Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu. 6 ilde uyuşturucu satıcılarına darbe

İçişleri Bakanlığı, polis ekiplerince Kayseri merkezli Ankara, Adana, Nevşehir, Muğla ve Gaziantep olmak üzere 6 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada operasyonda 221 kişinin yakalandığı duyuruldu.

Mahalle ve sokaklarda tezgâh niteliğinde kurulan satış noktalarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen ve hiyerarşik yapı içerisinde organize şekilde faaliyet yürüten suç yapılanmalarına yönelik yaklaşık 4 aydır takip sürüldüğünün ifade edildiği açıklamada "Bu sabah Kayseri merkezli Ankara, Adana, Nevşehir, Muğla ve Gaziantep olmak üzere 6 ilde, 2 bin 500 polis, 632 ekip, bir helikopter, iki drone ve 10 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 263 ayrı adrese yönelik eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi." denilid.

"Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz." diye yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla, ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Kayseri Emniyet Müdürlüğümüzü, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."