Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu. 6 ilde uyuşturucu satıcılarına darbe
16.06.2026 10:06
Son Güncelleme: 16.06.2026 10:14
263 ayrı adrese yönelik eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi. (Foto: Arşiv)
Kayseri merkezli 6 ilde sabah saatlerinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 221 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı, polis ekiplerince Kayseri merkezli Ankara, Adana, Nevşehir, Muğla ve Gaziantep olmak üzere 6 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada operasyonda 221 kişinin yakalandığı duyuruldu.
Mahalle ve sokaklarda tezgâh niteliğinde kurulan satış noktalarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen ve hiyerarşik yapı içerisinde organize şekilde faaliyet yürüten suç yapılanmalarına yönelik yaklaşık 4 aydır takip sürüldüğünün ifade edildiği açıklamada "Bu sabah Kayseri merkezli Ankara, Adana, Nevşehir, Muğla ve Gaziantep olmak üzere 6 ilde, 2 bin 500 polis, 632 ekip, bir helikopter, iki drone ve 10 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 263 ayrı adrese yönelik eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi." denilid.
"Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz." diye yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla, ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Kayseri Emniyet Müdürlüğümüzü, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek basın açıklaması düzenlendi.
Operasyona ilişkin bilgi veren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız Kayseri'deki tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız.” dedi.
Operasyonu “tarihi bir operasyon” olarak nitelendiren Çiçek, bir tek genci bile kaybetmemek için çalışacaklarını dile getirdi ve şöyle devam etti:
“Uyuşturucu suçu sadece uyuşturucuyla kalmıyor. Peşinden hırsızlık, gasp, kapkaç, cinayet gibi birçok suçu beraberinde getiriyor. Bugün yapılan operasyondan sonra Kayseri asayişi ve huzuru açısından ne denli önemli olduğunu hep beraber göreceğiz. Biz bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız. Bu şehirde çocuklarımızın zehirlenmelerine fırsat vermeyeceğiz.”