22 milyar liralık bahis operasyonu: 34 şüpheli tutuklandı

Yasa dışı bahis çetelerine yönelik operasyonlar sürüyor.

Son operasyon Mersin'de yapıldı. Mersin merkezli altı şehirde gerçekleşen baskınlarda 59 şüpheli gözaltına alındı.

22 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Bakan Yerlikaya, çete üyelerinin dokuz aya ait hesap hareketlerinde 22 milyar liralık işlem hacmi bulunduğunu açıkladı.

34 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bahis oynatıp, yasa dışı para transferine aracılık ettikleri tespit edilenlere yönelik, Mersin başta olmak üzere Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa'da operasyonlar yapıldığını söyleyen Yerlikaya, 59 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Şüphelilerden 34'ünün tutuklandığını, 25'i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını aktaran Yerlikaya, "Mersin Valimizi, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Mersin İl Jandarma Komutanımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum." dedi.