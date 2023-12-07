6 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar aracılarına operasyon: 17 gözaltı

Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis ile sanal kumar sitesine para nakli için banka hesaplarını kullandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

6 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar aracılarına operasyon: 17 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yasa dışı bahis ile sanal kumar sitesine para nakli için banka hesaplarını kullandıran şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonrası 6 ilde, 25 şüphelinin yakalanması için düzenlendi.

220 polisin katıldığı operasyonda 17 şüpheli, gözaltına alındı. 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonuna el konuldu.

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