6 işçinin öldüğü İzmir'deki vinç kazasında 4 tutuklama

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İzmir'de vincin devrilmesi sonucu 6 işçi hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesi'nde meydana geldi.

32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç, 19. kat seviyesinde kırılarak işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düştü.

2 vinç operatörü ile enkaz altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Vincin parçaları altında ezilen konteynerde olduğu değerlendirilen 2 işçinin cansız bedenineyse gecenin ilerleyen saatlerinde ulaşıldı.

Vincin Kamil Tunca Caddesi'ne devrilmemesi, facianın daha da büyümesini önledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olayla ilgili 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildi. Soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Projenin müteahhidi, firma yetkilisi, şantiye şefi ve iş güvenliği uzmanı gözaltına alındı.

Gözaltınan alınan şüpheliler, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 4 şüphelinin hakimlikçe tutuklandığını bildirdi.

İHMAL İDDİASI

İşçilerin daha önce konteynerlerin güvenli olmadığını için başka bir yere taşınmasını talep ettikleri öne sürüldü.



Savcılığa sunulan ön bilirkişi raporununda da bu vahim iddiaya yer yerildi.