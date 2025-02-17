6 katlı binada yangın: 6 kişi dumandan etkilendi

Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İzbul Sokak'taki 6 katlı binanın çatı kısmında gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Apartmanda yaşayanlar dışarı çıkarken, ekipler de tahliyeye yardımcı oldu. Dumandan etkilenen 6 kişi, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çatıdaki yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle, binayı sarmadan kontrol altına alınıp söndürüldü.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.