6 katlı binada yangın: 6 kişi dumandan etkilendi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki 6 katlı binanın çatısında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

6 katlı binada yangın: 6 kişi dumandan etkilendi

Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İzbul Sokak'taki 6 katlı binanın çatı kısmında gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartmanda yaşayanlar dışarı çıkarken, ekipler de tahliyeye yardımcı oldu. Dumandan etkilenen 6 kişi, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çatıdaki yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle, binayı sarmadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

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