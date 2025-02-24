6 katlı binadan atılan çöp aracın camını kırdı

İstanbul'un Güngören ilçesi Akıncılar Mahallesi İnönü Caddesi'nde 6 katlı apartmanın üst katlarından atılan çöp torbası binanın önünde park halindeki hafif ticari araca isabet ederek ön camı kırdı.

Aracındaki hasarı fark eden N.S., polise giderek şikayetçi oldu.



Polis ekipleri, çöp poşetini aşağıya atan daire sakininin tespitine yönelik çalışma yaparken, araçta yaklaşık 5 bin liralık hasar oluştuğu anlaşıldı.



Bu arada, apartmanın önündeki araca üst katlardan atılan çöp poşetinin ön camı kırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.