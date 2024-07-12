6 katlı bir binadan tuğla parçaları düştü: Bina tedbir amacıyla boşaltıldı

Binada herhangi bir acil durumun olmadığını söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Tabi ki 48 yıllık bir bina, bitişik binalar. Yandaki yer hafriyatı alınmış, zemini betonlaştırılmış. Fakat yan yana olduğu için yıkılan binanın inşaata başlanan, kentsel dönüşüme uğrayan binanın tuğlaları kalmış. Ordan döküldüğünü söylüyor arkadaşlar. Arkadaşlarımız gelip baktılar. Binada herhangi bir şu an için acil bir durum yok ama buna rağmen biz komşularımızı misafir ediyoruz bu gece için. Sabah erkenden karot alınacak ona göre karar verilecek. Bir çıtırtı duyulmamış, bir sallanma duyulmamış ama biz yine de emniyet açısından bu tedbiri alıyoruz ki bi sıkıntı oluşmasın. Buradan Bahçelievler’deki tüm komşularımıza şunu belirtmek istiyorum: Kentsel dönüşümü hızlandırmamız lazım. Burada hep birlikte bir karar verip bir an önce kentsel dönüşümü hızlandıralım." diye konuştu.