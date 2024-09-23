6. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde 14 yaşındaki B.G., dedesi ile kaldığı evin 6'ncı katından düşerek yaşamını yitirdi.

6. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Y.G.'nin (50) oğlu B.G. iddiaya göre dedesi ile kaldığı evin 6'ncı katından zemine düştü.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan B.G., sağlık ekipleri tarafından önce özel hastaneye ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.G., kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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