6 kilometrelik yol için 17 bin lira servis ücreti

İstanbul Pendik'te fahiş servis ücretini Tüketici Hakem Heyeti'ne şikayet eden velinin çocuğu servis listesinden çıkarıldı.

Veli Salih Aygül, Pendik'teki oturduğu ev ile kızının okulu arasındaki 6.2 kilometrelik yol için, 17 bin 70 lira servis ücreti ödedi.

Aygül ödediği ücretin İBB'nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün belirlediği ücret tarifesiyle karşılaştırdı.



Veli ödemesi gereken rakamın 9 bin 705 lira olduğunu hesapladı. Bunun üzerine Salih Aygül, aradaki büyük fark nedeniyle Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Aygül'ün şikayetine, servis şirketi sözleşmeyi iptal ederek karşılık verdi. Aygül'ün ödediği 17 bin 70 lirayı iade eden şirket, okulun ilk gününde kızını servis listesinden çıkardı. Okulun tek servis firmasıyla çalıştığını belirten Aygül, kızının mağdur olduğunu söyledi.

Benzer durumu birçok kişinin yaşadığını belirten Salih Aygül normal tarifenin iki katı ücret ödediğini vurgulayarak, "Okullar açılmadan, daha kayıt dönemindeyken okuldan mesaj geldi. Servisten faydalanabilmek için başvuru yapmanız gerekiyor denildi. İlk yaptığım görüşmede belirlenen ücretin çok yüksek olduğunu gördüm. Bununla ilgili araştırmalar yaptım. UKOME'nin belirlemiş olduğu fiyat tarifesini öğrendim" dedi.



Fiyat tarifesini hatırlattığı yetkililerin ödeme yapmazsa kaydının yapılmayacağını söylediğini aktarak Aygül, şunları kaydetti:



"Çocuğum mağdur olmasın diye, 17 bin 70 liralık bir ücreti ödemek durumunda kaldım. Sonrasında ödediğim makbuzlarla Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum. Tüketici Hakem Heyeti benden alabilecekleri rakamın, 9 bin 705 lira olduğunu söyledi. Heyet servis yetkililerine ulaşınca çocuğum birinci günün akşamında listeden çıkartıldı. Neden çıkartıldığını sorduğumuzda 'Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurduğumuz için' dediler."

"YAPILAN İŞLEM TAMAMEN HAKSIZ"



Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı İbrahim Güllü de yapılan işlemin Tüketici Kanunu'nun 6. maddesine aykırı olduğunu belirtti.



"Servis haklı bir gerekçe olmadan hizmet vermekten kaçınamaz" diyen Güllü, "Burada yapılan işlem tamamen haksız. Servis hizmeti veren firma, bundan dolayı hizmet vermek istemiyorum diyemez. Tüketicimiz burada tedbir kararı isteyebilir ve mahkeme hizmetin devamına karar verebilir. Bunun yanı sıra maddi ve manevi tazminat davası açabilir" diye konuştu.



"SERVİS ÜCRETİ TAMAMEN FAHİŞ HESAPLAMA OLMUŞ"



İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar da veliyi haklı buldu. İBB'nin uygulamasında kilometre ve ücretlerin belirlendiğini söyleyen Sinar, "Belediyenin kendi servis araçları yönergesinde, öğrencinin eviyle okulu arasındaki İETT hattındaki kilometreye göre hesaplanır diyor. Bazen kilometre farkları oluşabiliyor ama, bu fark da 2-3 kilometre olabilir. Bu olayda ise iki katı ücret talep ediliyor. Bu tamamen fahiş bir hesaplama" ifadelerini kullandı.