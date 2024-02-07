6 kişi hayatını kaybetmişti: Bilirkişi raporunda ihmaller zinciri ortaya çıktı

ÖN BALATALAR BİTİKMİŞ

Sürüş emniyeti bulunmayan aracın trafiğe çıkmasının kazaya zemin hazırladığı belirtilen raporda, teknik inceleme neticesinde aracın kompresörünün yeterli düzeyde hava basıncı üretmediği, aracın okunan değerinin olması gereken değerden yaklaşık 2 bar eksik çıktığı, bu durumun frenlemeyi olumsuz yönde etkileyeceğinin belirtildiği, aracın hidrolik seviyesinin normal olduğu, balata kontrolü neticesinde aracın arka tekerlerinin hiçbir şekilde frenleme yapmadığını ortaya çıktı.

Yine raporda, "Arka tekerlerin fren merkezinde yağ kaçakları olduğu, ön tekerleklerin balatalarının bitik durumda olduğu, bitik durumdaki balataların ikazını sürücüye veren elektriksel kablonun arızalı olduğu ve çalışmadığı, fazla ısınmadan kaynaklı balataların yüzeylerinde yanıklar ve konikleşmelerin oluştuğu, aracın ön ve arka viraj denge çubuklarında herhangi bir boşluk bulunmadığının tespit edildiği görülmüştür." denildi.

SÜRÜCÜ "TALİ", TULAŞ "ASLİ" KUSURLU

Kazanın meydana gelmesinde belediye bünyesindeki ilgili şirket TULAŞ "asli" kusurlu, cezaevinden tahliye edilen sürücü "tali" kusurlu bulundu.

Raporda, sürücü için "meydana gelen kazada dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlarından kaynaklı tali kusurludur" ifadesi yer aldı.

Bilirkişi raporunda sürüş emniyeti bulunmayan aracın trafiğe çıkmasının kazaya zemin hazırladığı da kaydedildi.



NE OLMUŞTU?



Adem B. (37) yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yolcu midibüsü, yokuştan inerken virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki evin duvarına çarpıp, devrildi.

Kazada Fadime Akgün (55), Azra Akgün (4), Yusuf Değirmenci (65), Ayşe Zengin (55), Neriman Aslan (67) ve Emine Bayraktar (66) hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Yaralılarından bazıları tamamlanan tedavileri sonrası taburcu edildi. Kaza ile ilgili adli ve idari soruşturma sürerken; tedavisinin ardından gözaltına alınıp, "taksirli ölüme ve yararlanmaya neden olmak" suçundan tutuklanan sürücü Adem B., cezaevinden tahliye edildi.

