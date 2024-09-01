6 kişinin bindiği motosiklette çocuklar çuvalla taşındı

Adana'da 6 kişinin yolculuk yaptığı motosiklette 2 küçük çocuk çuvallarla taşındı.

6 kişinin bindiği motosiklette çocuklar çuvalla taşındı

Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Caddesi Karataş Bulvarı’nda 2 kişilik motosiklette yolculuk yapan baba ve 5 çocuğu, kazaya davetiye çıkardı. Önüne bir, arkasına da 2 çocuğunu oturtan baba, 2 küçük çocuğunu da motosikletin sağ ve soluna astığı çuvallarla taşıdı.

6 kişinin bindiği motosiklette çocuklar çuvalla taşındı - 1

Vatandaşlar tarafından trafik ışıklarında cep telefonuyla görüntülenen motosiklette, arkadaki kız çocuğunun kardeşleri düşmesin diye çuvalları elleriyle tutarak destek verdiği görüldü. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen sürücü, yoluna devam edip uzaklaştı.

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