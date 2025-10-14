6 kişinin can verdiği kazada ehliyetsiz sürücü gözaltında

Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı.

Erdemli ilçesinde 7 Ekim'de domates hasadı için Avgadı Yaylası'na giden tarım işçilerini taşıyan Cemal K.'nın kullandığı minibüs, Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkisinde şarampole yuvarlanmıştı.

Kazada araçtaki Suzan Uğuz, Mustafa Üstün, Şerife Karakuş, Münevver Anamurlu, Ümmü Demir ve Mustafa Uçman hayatını kaybetmiş, sürücünün de aralarında olduğu 12 kişi yaralanmıştı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Ehliyetsiz sürücü Cemal K.'nın (29), Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen sürücü, kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

