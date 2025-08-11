6 kişinin kurtarıldığı binada o anlar: Sesimi duyan var mı?

Sındırgı'daki 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binadan 6 kişi kurtarıldı.

Ekipler, 81 yaşındaki Nihat Önbaş'ın hayatını kaybettiği enkazda başka biri olma ihtimaline karşı uzun süre özel eğitimli köpekler ve cihazlarla çalışma yürüttü.



Bölgede sessizlik isteyen ekipler, "Sesimi duyan var mı" diye bağırarak enkaz altında kimsenin olup olmadığını tespit etmeye çalıştı.



O anlar NTV yayınında kaydedildi.