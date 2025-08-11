6 kişinin kurtarıldığı binada o anlar: Sesimi duyan var mı?
6.1 büyüklüğündeki depremde Sındırgı merkezinde 1 bina yıkıldı. Ekiplerin, 6 kişinin kurtarıldığı 1 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazında başka kimsenin bulunup bulunmadığını anlamak için yaptığı çalışma NTV kamerasına yansıdı.
Sındırgı'daki 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binadan 6 kişi kurtarıldı.
Ekipler, 81 yaşındaki Nihat Önbaş'ın hayatını kaybettiği enkazda başka biri olma ihtimaline karşı uzun süre özel eğitimli köpekler ve cihazlarla çalışma yürüttü.
Bölgede sessizlik isteyen ekipler, "Sesimi duyan var mı" diye bağırarak enkaz altında kimsenin olup olmadığını tespit etmeye çalıştı.
O anlar NTV yayınında kaydedildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Balıkesir
- Balıkesir Sındırgı
- Deprem