6 kişinin öldüğü kazada kamyonun şoförü adliyeye sevk edildi

ÖLDÜKLERİ MEZARLIKTA DEFNEDİLDİLER



Kazada hayatını kaybedenler ise otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Osman Önsel, Halil Önsel, Tahir Temiz ve Erdoğan Güzeloğlu’nun cenazeleri dün hayatını kaybettikleri kazanın yaşandığı Kavaklı Mezarlığı’na getirildi.



Burada düzenlenen törene ölenlerin aileleri ile Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazlarının kılınmasının ardından Osman Önsel, Halil Önsel, Tahir Temiz ve Erdoğan Güzeloğlu gözyaşları arasında toprağa verildi. Mustafa Güzeloğlu ile Mehmet Peksoy ise dün defnedilmişti.