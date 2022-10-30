6 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü engelli çıktı



İzmir'den Kapadokya'ya 19 Şubat'ta gezi için gidenleri taşıyan Metin Çetintaş yönetimindeki tur otobüsü, Konya-Aksaray kara yolunun 54'üncü kilometresinde sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi yaralandı. Hafif yaralanan sürücü Metin Çetintaş, tedavisinin ardından çıkarıldığı Konya nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Soruşturma kapsamında emniyet tarafından hazırlanan sürücü belgesi araştırma raporu, dosyaya girdi. Raporda, sürücünün üst aramasında SRC belgesi, B ve E sınıfı ehliyet ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2015 yılında verilmiş yüzde 47 engel oranını belirten ve sürekli olarak geçerliliği bulunan engelli kimlik kartı bulunduğu belirtildi.



"SOL KOLUNU UZUN SÜRELİ İŞLERLED KULLANAMAZ"



Sol dirsek ve el bileği arasında çift kırık, sol boyun femur kemiğinde kırık, dirseğinde sinir sıkışması ve akciğer rahatsızlığı nedeniyle verilen engelli raporunda, Çetintaş'ın sol kolunu (sol üst ekstremite) uzun süreli işlerde kullanamayacağı belirtildi.



Sürücünün, engelli raporunu aldıktan sonra B ve E sınıfı ehliyetinin geçerliliğini kaybettiği, buna rağmen trafik tescil birimine bildirim yapmadığı ve engelli ehliyeti almak için müracaatta bulunmadığının tespit edildiği belirtildi. Ayrıca plaka tanıma sistemi kameralarından elde edilen görüntülerde sürücünün sol eliyle direksiyon simidini tam olarak kavrayamadığının görüldüğü ve sürücü belgesinin iptal edilmesi gerektiği tespiti raporda yer aldı.



'OTOBÜS KULLANMASINA MANİ DEĞİLDİR' RAPORU



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sürücü Çetintaş hakkında, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis ve 3 yıl süreyle ehliyetine el konulması talebiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, Selçuk Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nın, Çetintaş'ın var olan engelin dışarıdan fark edilemeyeceği ve otobüsü kullanmasına engel bir halinin bulunmadığı yönündeki raporuna yer verildi. Rapor doğrultusunda sürücü hakkında, 'kullandığı aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şatlara uymamak' kuralını ihlal ederek üzerine atılı 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme' suçunu işlediği kanaatiyle dava açıldı.



'ENGELLİ RAPORUM EHLİYETİME ENGEL DEĞİLDİR'



Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanmasına başlanan sanık Çetintaş, savunmasında, buzlanma nedeniyle otobüsün kontrolünü kaybettiğini belirterek şunları söyledi:



"Ben şehirler arası otobüs kullanırım. Olay günü İzmir'den Kapadokya'ya tura çıkan bir aracın şoförlüğünü yaptım. Araçta 2 şofördük. Aracı Manisa'da aldım, Afyonkarahisar'a kadar getirdim. Afyon'da diğer arkadaş aracı kullanmaya başladı. Konya'ya yarım saat kala tekrar bana verdi. O arada ben uyudum, dinlendim. Sonrasında malum olay oldu. Hava rüzgarlıydı. Ayrıca gizli buzlanma da varmış. Karayolları'nın da yol çalışması yoktu. Kaza meydana geldi."



Sanık Çetintaş, engeli ile ilgili soruya ise, "Kolumda platin var, ayrıca ciğerlerimden rahatsızım. Engelli raporum var; ancak ehliyetime herhangi bir engelim yok" dedi.

'OLASI KAST HÜKÜMLERİ UYGULANSIN'



Ölenlerden 26 yaşındaki Aslıhan Akdoğan'ın ailesinin avukatı Durmuş İlhan, otobüsü kullanan şoför ve araç sahibinin yanıltıcı beyanlar verdiğini iddia ederek, "Sanık 16-19 Şubat arasında aralıksız seyahat halindedir. HTS kayıtlarından bu husus anlaşılmaktadır. Sanık engelli olduğunu, ehliyet vermeye yetkili makamlardan gizlemiştir. Sanığın engeli, güvenli sürüş yapmasına engel olacak şekildedir. Bu sebeple biz olası kast hükümlerinin uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Engeli ile güvenli sürüş yapıp yapmayacağı hususunda ve HTS kayıtları incelenmek suretiyle seyahat ettiği süre dikkate alınarak ileri sürüş tekniği uzman kişilerden güvenli sürüş yapıp yapamayacağı hususunda rapor alınmasını talep ederiz" dedi.



ADLİ TIP KURUMU'NDAN YENİDEN RAPOR ALINACAK



Mahkeme heyeti, sanık Çetintaş'ın engeline ilişkin dayanak tedavi belgeleri ile raporun istenilmesine, raporlar geldikten sonra sanığın Adli Tıp Kurumu'na sevkinin yapılarak engel durumunun 'E' sınıfı ehliyet almasına ve şehirler arası otobüs kullanmasına mani olup olmadığına yönelik rapor hazırlanmasına karar verdi. HTS kayıtlarının istenilerek kazadan önceki seyahat bilgilerinin tespit edilmesi yönünde de karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.