6 kişinin ölümüne neden olmuş: O şüpheli yine 6 ton sahte içki ile yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkilerin ele geçirilmesi ve bunları üretenlerin tespit edilmesi amacıyla çalışma yaptı.



Ekiplerce, 5 günde düzenlenen operasyonlarda 6 ton alkollü sıvı ele geçirildi.



Bu sıvıları üreten şüphelinin tespitine yönelik yapılan çalışmada, ürettiği sahte içkiyi İstanbul genelinde piyasaya süren kişinin M.A.T. olduğu belirlendi.



Daha önce de alkollü içki kaçakçılığı suçu kapsamında hakkında adli işlem yapılan şüphelinin, polis tarafından 15 suçtan arandığı anlaşıldı.



6 KİŞİ ÖLMÜŞ



Denetim ve uygulamalardan ağabeyi adına düzenlenen sahte kimlik kullanarak kaçmaya çalışan şüphelinin Esenyurt ilçesinde bulunduğunu tespit eden ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonla M.A.T'yi yakaladı.



Şüphelinin 2020-2022 yılları arasında sahte içkiden hayatını kaybeden 6 kişinin ölümüne ilişkin farklı yerlerde görülen davalar kapsamında "kasten öldürme" ile "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarından 5 araması olduğu belirlendi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.