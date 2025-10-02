6 köye giriş çıkış yasaklandı: Bir ilde şarbon paniği

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Söğüteli Köyünde 2 büyükbaş ölümünün ardından şarbon şüphesiyle hayvanlardan alınan numuneler laboratuvara gönderildi.



Şarbon hastalığı şüphesi üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ilçeye bağlı başta Söğüteli köyü olmak üzere Ekinciler, Arpacık, Yaylalı, Sarıbaba ve Kuşluk köylerini gözetim altına aldı.



Bahse konu 6 köyde ikinci bir ilana kadar köylere hayvan giriş ve çıkışları yasaklanırken alınan tedbirlere uymayanlar hakkında 5996 sayılı kanunun 36. Maddesi gereğince idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.



Diğer yandan ölen 2 hayvan kireçlenerek usulüne uygun olarak derin kuyulara gömüldü.

Kürtün'de geçtiğimiz günlerde de şap hastalığı şüphesi nedeniyle Kürtün ilçesine bağlı Yukarı Karadere, Beytarla, Tilkicek, Aktaş ve Sapmaz köylerine hayvan giriş çıkış ve hareketleri kısıtlanmıştı.