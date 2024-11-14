6 milyon euroya satacaklardı: Picasso’ya ait olduğu iddia edilen tablo Bayburt’tan çıktı!

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarihi eser ticareti ve izinsiz kazı suçlarına yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında, çevre illerde tarihi eser ticareti yapıldığı, sit alanlarda yapılan izinsiz kazı sonucu elde edilen tarihi eserlerin yüksek fiyatlarla satışa arz edildiği tespit edildi. Jandarma tarafından derinleştirilerek sürdürülen araştırmalar ve yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden çıkarılan tarihi eserlerin aracı şahıslar vasıtasıyla batı illerine satıldığı ve bir kısmının yurtdışına çıkarılma hazırlığının yapıldığı belirlendi.

Harekete geçen ekipler, 14 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyon gerçekleştirdi.



Operasyonlarda 3 bin 72 adet Osmanlı dönemine ait sikke, 178 adet Doğu Roma ve Bizans dönemine ait yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen sikke ve çeşitli objeler ile şüphelilerin 6 milyon euroya satışa sundukları dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso’ya ait olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi.



Yapılan operasyon sonucu yakalanan 21 şüpheliden 19’u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, iki şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldı.