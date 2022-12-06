6 milyon liralık kaçak cihazla kripto para üretimi

Kuşadası'nda kripto para üretimi yapılan 6 milyon lira değerindeki kaçak cihazlara jandarma el koydu.

6 milyon liralık kaçak cihazla kripto para üretimi
6 milyon liralık kaçak cihazla kripto para üretimi - 1

'ın ilçesindeki bir evde gümrük kaçağı cihazlarla üretimi yaptığı belirlenen A.K., gözaltına alındı.

Jndarma ekipleri Güzelçamlı Mahallesi'ndeki evde gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, A.K.'nin değeri 6 milyon TL'yi bulduğu tahmin edilen cihazlarla kripto para ürettiğini saptadı.

Evde yapılan aramada 1 bilgisayar, 80 anakart, 70 ekran kartı ele geçirildi. Malzeme ve cihazlara el konuldu. Gözaltına alınan A.K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

6 milyon liralık kaçak cihazla kripto para üretimi - 2

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...