6 milyon liralık kaçak cihazla kripto para üretimi

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir evde gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yaptığı belirlenen A.K., gözaltına alındı.
Jndarma ekipleri Güzelçamlı Mahallesi'ndeki evde gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, A.K.'nin değeri 6 milyon TL'yi bulduğu tahmin edilen cihazlarla kripto para ürettiğini saptadı.
Evde yapılan aramada 1 bilgisayar, 80 anakart, 70 ekran kartı ele geçirildi. Malzeme ve cihazlara el konuldu. Gözaltına alınan A.K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.