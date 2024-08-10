6 milyon TL'lik internet bankacılığı dolandırıcılığı: 1 kişi tutuklandı

Yalova'da, A.K.'nın banka hesabındaki 6 milyon 600 bin TL'yi başka hesaplara aktararak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

6 milyon TL'lik internet bankacılığı dolandırıcılığı: 1 kişi tutuklandı

'da, dün öğle saatlerinde telefonundan banka hesaplarını kontrol eden A.K., banka hesabında bulunan 6 milyon 600 bin TL'nin, bilgisi dışında internet bankacılığı yoluyla başka hesaplara aktarıldığını fark etti.

A.K.'nın ihbarı üzerine harekete geçen Yalova İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirdiği tespit ettiği Armağan Şahin Işıktutan, A.A. ve M.A.'yı evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'nitelikli ve 5411 bankacılık kanununa muhalefet' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.A. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Armağan Şahin Işıktutan ise tutuklandı. 

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