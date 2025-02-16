6 milyonda bir görülüyor: Çift cinsiyetli kedi görenleri şaşırttı

Adana'da emekli Fatma Sorar (48), 2 aylıkken sahiplenerek Duman adını verdiği kedisini kısırlaştırmak için veteriner götürdü.

Sorar, kısırlaştırma işleminden sonra çiftleşme dürtüleri devam eden ve idrar problemleri yaşadığı kedisini başka bir veterinere muayene ettirdi. Yapılan kontrollerde Duman'ın hermafrodit olarak bilinen aynı vücutta hem erkek hem de kadın cinsiyetinin birleşmesi yani çift cinsiyetli olduğu anlaşıldı.



Kedi, Veteriner Hekim Mete Betin tarafından yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.



"ÇİFT CİNSİYETLİ BİR KEDİ OLDUĞUNU ANLADIK"



Kedinin durumuyla ilgili bilgi veren veteriner, "Duman, bize kısırlaştırılmış bir erkek kedi olarak geldi. Ancak hala çiftleşme dürtüleri, belirtileri devam ediyordu. Yapılan muayenesinde iki testisten birinin karnında kaldığını gördük. Karnını açtığımızda rahim ve yumurtalıkla karşılaştık. Yani hermafroditizm dediğimiz çift cinsiyetli bir kedi olduğunu anladık" dedi.