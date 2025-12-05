6 milyonluk vurgun. Sahte polis tutuklandı

Başkentte kendini polis olarak tanıtıp "terör" yalanıyla kandırdığı kadının 6 milyon liralık altınını alan şüpheli taksiyle Şanlıurfa'ya kaçmaya çalışırken Aksaray'da yakalandı. Şüpheli tutuklandı, üzerinden çıkan 100 altın, 18 bilezik mağdura iade edildi.