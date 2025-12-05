6 milyonluk vurgun. Sahte polis tutuklandı
05.12.2025 04:20
Son Güncelleme: 05.12.2025 04:23
Şüphelinin altınları aldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
AA, DHA
Başkentte kendini polis olarak tanıtıp "terör" yalanıyla kandırdığı kadının 6 milyon liralık altınını alan şüpheli taksiyle Şanlıurfa'ya kaçmaya çalışırken Aksaray'da yakalandı. Şüpheli tutuklandı, üzerinden çıkan 100 altın, 18 bilezik mağdura iade edildi.
Ankara'da yaşayan 64 yaşındaki A.G'yi arayıp kendisini polis olarak tanıtan V.E.M., "Adınız terör örgütüne karıştı. Kimlik bilgilerinizi kullanarak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) para topluyor. Operasyon yapacağız." diyerek, evindeki ziynet eşyalarını kapıya gelen "görevliye" teslim etmesini istedi.
"Parayı geri vereceğiz. Paralarınız devlet garantisinde olacak." diyerek A.G'den tüm birikimini alan şüpheli, A.G'nin ikametinin bulunduğu sokakta ziynet eşyalarını elden aldıktan sonra taksiye binerek uzaklaştı.
Polis ekipleri, taksiyle Şanlıurfa'ya kaçmaya çalışan V.E.M.'yi ziynet eşyalarıyla birlikte Aksaray'da yakaladı. Şüphelinin Şanlıurfa'dan Ankara'ya otobüsle gittiğini belirleyen ekipler, kamera kayıtlarından mağdur kadını tespit etti.
Ankara Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin üzerinden çıkan 100 altın ve 18 bileziği mağdur A.G'ye iade etti. V.E.M., işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.