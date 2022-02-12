6 muhalefet partisi genel başkanı bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanı çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.02.2022 - 20:05

6 muhalefet partisi genel başkanı bir araya geldi

Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine İYİ Parti Genel Başkanı , Saadet Partisi Genel Başkanı , Gelecek Partisi Genel Başkanı , Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı , Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde çalışma yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, toplantıya makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen genel başkanları ev sahibi olarak dışarıda karşıladı.

Çalışma yemeğinde 6 partinin katılımı ile gerçekleştirilen "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasının son şeklinin ele alınacağı belirtildi.

Yemekte, genel başkanların çalışmanın tek bir metin haline getirilmesi ve kamuoyuna açıklanması öncesi yol haritasını belirleyeceği öğrenildi. Yemek sonrası yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

Partilerden toplantıya ilişkin ilk görüntüler de paylaşıldı. Kayıtlarda, genel başkanların ayakta fotoğraf verdikleri görülüyor.

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