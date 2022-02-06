6 muhalefet partisi lideri 12 Şubat'ta bir araya geliyor

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi genel başkanları çalışma yemeğinde bir araya gelecekler.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak davetin, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini açıkladı.

6 siyasi parti güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını tamamlamıştı.

Çalışmanın nasıl duyurulacağı ve bundan sonraki süreçle ilgili son değerlendirme liderler toplantısında ele alınacak.

Liderler açıklamanın ne zaman, nerede ve nasıl yapılacağına da karar verecekler.