6 muhalefet partisi lideri bir araya geldi: 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' imza töreni

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi temsilcilerinin Meclis’te yaptığı görüşmelerin ardından üzerinde uzlaşılan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni" 6 siyasi partinin genel başkanının katılımıyla Ankara'da kamuoyuna açıklandı.

“Yarının Türkiye’si” sloganıyla gerçekleştirilen açıklamanın olduğu salonun ana ekranında altı siyasi partinin logolarının yanı sıra, Türk bayrağı, Atatürk fotoğrafı ve “Yarının Türkiye’si İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” yazılı afişler yer aldı.

Liderler salona birlikte giriş yaptı ve parti isimlerinin alfabetik sıralamasına göre oturdu.



Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ni hazırlayan 6 genel başkan yardımcısı hazırladıkları mutabakat metnini bölüm bölüm açıklamaya başladı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, özetle şunları söyledi:



''Bu sistem otoriter bir yönetim yaratmıştır. Bizler bu sisteme karşı çıkıyoruz. Bu sistemden anayasadaki tarafsızlık yeminine rağmen partili cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını daha da derinleştirmiştir. Denetim yetkisi işlevsiz hale getirilmiştir. Partili cumhurbaşkanı bağımsız ve tarafsız yargıyı yok etmiştir.



Neden güçlendirilmiş parlamenter sisteme ihtiyacımız var? Çünkü ülkemiz en derin ekonomik ve siyasi krizlerinden birini yaşamaktadır. Söz veriyoruz güçlenmdirilmiş parlamenter sistemde temel hak ve özgürlüklerin tamamını teminat altına alacağız.''