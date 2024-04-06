6 Nisan hava durumu: İstanbul'da sis etkisini gösteriyor (Bugün hava nasıl oalcak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Ardahan ve Erzincan hariç), Güney Doğu Anadolu (Mardin hariç) ile İstanbul ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR



İstanbul genelinde sis etkili olurken, bazı vapur seferlerinin ikinci duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.



HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların batı ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



MARMARA



Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Trakya ve İstanbul çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE °C, 26°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 21°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 23°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 23°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu,



EGE



Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 18°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu



DENİZLİ °C, 24°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu



İZMİR °C, 25°C



Parçalı ve az bulutlu



MANİSA °C, 25°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu



AKDENİZ



Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 27°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu



ANTALYA °C, 27°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı



HATAY °C, 22°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MERSİN °C, 23°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı

